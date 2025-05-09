Венгрия высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Его слова цитирует Telex, пишет "Европейская правда".

Сийярто пожаловался на "все более сильную антивенгерскую пропаганду" в Украине и "кампанию по дискредитации против венгров".

Он сообщил, что двое "шпионов", которые якобы действовали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, были 9 мая высланы из Венгрии. Решение только что было передано украинскому послу в Будапеште.

"Последняя кампания против венгров имеет ту же цель, что и предыдущие. Мы, венгры, хотим мира, мы говорим "нет" войне, мы никогда не поставляли оружие Украине и не будем этого делать. Мы не позволяли и не позволим втянуть нас в эту войну", – заявил он.

Отметим, такие события вызвала информация о том, что Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность на Закарпатье – в частности, "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

Сначала Сийярто заявил, что Будапешт не получал от Киева официальных сообщений о разоблаченной сети венгерских шпионов, и вспомнил об "антивенгерской пропаганде".