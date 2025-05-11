В Венгрии задержали и выдворили экс-дипломата из Украины, МИД отреагировал

В центре венгерской столицы Будапешта в пятницу, 9 мая, задержали гражданина Украины, который ранее работал дипломатом, впоследствии его депортировали.

Об этом сообщает Telex, информирует "Европейская правда".

Как указано, видео с задержанием мужчины было обнародовано пресс-службой венгерского правительства.

Официальный Будапешт заявил, что сотрудники Антитеррористического центра задержали в центре Будапешта гражданина Украины.

"В отношении него Главное управление по делам иностранцев и миграции в связи с подозрением в шпионаже вынесло решение о запрете на въезд и пребывание в стране. После выяснения обстоятельств... мужчина был выдворен с территории Венгрии ввиду того, что его деятельность в значительной степени угрожала суверенитету нашей страны", – говорится в сообщении.

По информации Telex, задержанный и высланный мужчина – это С. А., который несколько лет назад работал дипломатом в посольстве Украины в Будапеште, но уже давно не имел дипломатического статуса в Венгрии.

Его жена является совладелицей украинского ресторана в Будапеште.

Сейчас С. А. покинул территорию Венгрии и уже находится в Киеве.

Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель украинского МИД Георгий Тихий отметил, что "венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии".

Он также отметил, что "когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм".

Как известно, в пятницу Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность на Закарпатье – в частности "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

Сначала глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не получал от Киева официальных сообщений о разоблаченной сети венгерских шпионов, и вспомнил об "антивенгерской пропаганде".

Но через несколько часов Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.