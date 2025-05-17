СМИ: Ультраправые Румынии будут оспаривать выборы, если их кандидат проиграет

Ультраправые румынские партии "Альянс за объединение румын" и Партия молодежи планируют оспаривать результаты второго тура президентских выборов, если их кандидат Джордже Симион проиграет.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает G4Media, пишет "Европейская правда".

"Альянс за объединение румын" (AUR) и Партия молодежи якобы более недели назад утвердили план о том, как обжаловать результаты второго тура выборов, если его победителем станет оппонент Симиона.

Журналисты получили видео, адресованное представителям Партии молодежи через внутренние каналы. В нем представителям партии в Бреиле дают прямые инструкции обжаловать результаты голосования на тех участках, где у Симиона будет проигрышный результат и будут прослеживаться значительные различия между результатами первого и второго тура, или будет очень небольшой отрыв от Никушора Дана.

Закрытие Симионом доступа к его учетной записи в TikTok и Facebook на "день тишины" и призыв ко всем "сделать то же самое" называют частью этой игры, как заявления "на опережение" AUR и Симиона об ожидаемых проблемах на выборах и якобы фальсификациях во время голосования за рубежом.

Напомним, голосование во втором туре для граждан Румынии за рубежом уже продолжается. По сравнению с первым туром, явка выросла на 86%. Среди стран, где она почти удвоилась – Молдова, где представители власти и лидеры мнений румынской общины агитировали участвовать в выборах и поддержать Никушора Дана.

На территории Румынии голосование состоится в воскресенье, 18 мая.

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