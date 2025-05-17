ЗМІ: Ультраправі Румунії будуть оскаржувати вибори, якщо їхній кандидат програє

Ультраправі румунські партії "Альянс за об’єднання румунів" та Партія молоді мають план оскаржувати результати 2-го туру президентських виборів, якщо їхній кандидат Джорже Сіміон програє.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє G4Media, пише "Європейська правда".

"Альянс за об’єднання румунів" (AUR) і Партія молоді нібито більши тижня тому затвердили план щодо того, як оскаржувати результати другого туру виборів, якщо його переможцем стане опонент Сіміона.

Журналісти отримали відео, адресоване представникам Партії молоді через внутрішні канали. У ньому представникам партії у Бреїлі дають прямі інструкції оскаржувати результати голосування на тих дільницях, де у Сіміона буде програшний результат і будуть простежуватися значні відмінності між результатами першого і другого туру, або буде дуже невеликий відрив від Нікушора Дана.

Закриття Сіміоном доступу до його облікового запису у TikTok і Facebook для "дня тиші" і заклик до усіх "зробити те саме" називають частиною цієї гри, як заяви "на випередження" AUR і Сіміона про очікувані проблеми на виборах та нібито фальсифікації під час голосування за кордоном.

Нагадаємо, голосування у другому турі для громадян Румунії за кордоном вже триває. Порівняно з першим туром, явка зросла на 86%. Серед країн, де вона майже подвоїлася – Молдова, де влада та лідери думок румунської громади агітували брати участь у виборах і підтримати Нікушора Дана.

На території Румунії голосування відбудеться у неділю, 18 травня.

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