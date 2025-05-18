Эстония обещает и дальше противодействовать "теневому флоту" РФ после инцидента с истребителем

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна продолжит проверку судов российского "теневого флота", несмотря на недавний инцидент с нарушением эстонского воздушного пространства истребителем РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Михал заявил в интервью агентству Reuters.

На этой неделе ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит "теневому флоту" РФ.

В ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

По словам эстонского премьера, инцидент с российским истребителем Су-35 "ничего не меняет", и Эстония намерена продолжать проверку подозрительных танкеров.

"Я бы сказал, что все – эстонцы, финны – будут следить за такими судами, и если будет что-то подозрительное, мы будем об этом спрашивать. Все будут это делать", – сказал Михал.

Он также указал, что эстонский флот не планировал задерживать подозрительный танкер, который затем отплыл в российские воды в сопровождении Су-35 и эстонского патрульного катера.

"Вопрос для нас – не для Эстонии, а для Европы и США – заключается в том, как Россия может вести войну четвертый год и все еще продавать свою продукцию на мировом рынке?" – сказал эстонский премьер.

В воскресенье также стало известно, что Россия задержала греческий нефтяной танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ – это стало первым подобным случаем.