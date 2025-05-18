Естонія обіцяє і далі протидіяти "тіньовому флоту" РФ після інциденту з винищувачем

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна продовжить перевірку суден російського "тіньового флоту", незважаючи на нещодавній інцидент із порушенням естонського повітряного простору винищувачем РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", Міхал заявив в інтервʼю агентству Reuters.

Цього тижня ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

За словами естонського премʼєра, інцидент із російським винищувачем Су-35 "нічого не змінює", і Естонія має намір продовжувати перевірку підозрілих танкерів.

"Я б сказав, що всі – естонці, фіни – будуть стежити за такими суднами, і якщо буде щось підозріле, ми будемо про це питати. Всі будуть це робити", – сказав Міхал.

Він також вказав, що естонський флот не планував затримувати підозрілий танкер, який потім відплив у російські води в супроводі Су-35 та естонського патрульного катера.

"Питання для нас – не для Естонії, а для Європи та США – полягає в тому, як Росія може вести війну четвертий рік і все ще продавати свою продукцію на світовому ринку?" – сказав естонський премʼєр.

У неділю також стало відомо, що Росія затримала грецький нафтовий танкер Green Admire, який вийшов із естонського порту Сілламяе – це стало першим подібним випадком.