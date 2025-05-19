В Чехии появится новая система экстренного оповещения населения

Правительство Чехии рассматривает создание современной системы экстренного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

Современная система экстренного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях Cell Broadcast обойдется государству примерно в 100 млн чешских крон (4 млн евро).

Операторы мобильной связи должны будут в нее вложить около 135 млн чешских крон (5,4 млн евро), с учетом НДС. Ежегодные эксплуатационные расходы составят 51 миллион крон (около 2 млн евро).

Правительство озаботилось внедрением более совершенной системы оповещения с помощью мобильных телефонов после трагедии, произошедшей в пражском Карловом университете 21 декабря 2023 года. В результате стрельбы, устроенной одним из учеников, 14 студентов и преподавателей философского факультета погибли; нападавший покончил с собой. Стрельба стала самым масштабным массовым убийством в современной истории страны.

Еще одним аргументом для внедрения системы Cell Broadcast стал анализ ситуации, сложившейся во время прошлогодних наводнений, которые выявили недостатки ныне используемого метода оповещения. Текстовые сообщения тогда доходили до получателей с опозданием на несколько десятков минут.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Чехии в этом году представит брошюру с советами о том, как вести себя во время кризиса и как к нему подготовиться, по финскому образцу.