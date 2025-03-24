У Чехії готують інструкції для громадян з виживання в кризових умовах

Міністерство внутрішніх справ Чехії цього року представить брошура з порадами про те, як поводитися під час кризи і як до неї підготуватися, за фінським зразком.

Про це в інтервʼю Novinky заявив глава чеського МВС Віт Ракушан, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ракушана, його відомство готує адаптацію фінської концепції "72 години", тобто інструкцій з виживання в перші три дні після початку кризової ситуації.

Адаптація передбачає "інформаційну брошуру і комплексну кампанію, спрямовану на підготовку населення до кризових ситуацій", додав міністр, уточнивши, що проєкт мають завершити "до кінця цього літа".

"Наше дослідження після минулорічних повеней показало, що 76% людей хочуть, щоб держава краще готувала громадян до надзвичайних ситуацій, а 70% хотіли б отримати більш конкретну інформацію про підготовку до катастроф", – пояснив очільник МВС Чехії.

"Подібна традиція вже давно склалася в скандинавських країнах, і зараз ми адаптуємо її для Чехії", – додав він.

Минулого року у Норвегії, Швеції та Фінляндії оновили інструкції для населення на випадок конфлікту чи іншої кризової ситуації, які ці держави публікують з Другої світової війни.

Іспанський уряд тоді теж говорив, що готує перший національний план цивільного захисту, що передбачає створення посібника для населення, аби воно знало, як діяти, якщо на територію Іспанії прийде війна.