У Празі вшанувати жертв найжахливішого масового вбивства в історії Чехії

Сотні людей у четвер пройшли мовчазною ходою в столиці Чехії, щоб вшанувати жертв найжахливішого масового вбивства в країні, яке сталося два тижні тому і забрало життя 14 людей.

Про акцію повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Марш розпочався біля імпровізованого меморіалу перед головною будівлею Карлового університету в Празі.

фото: novinky.cz

"Наша академічна спільнота була поранена, але не зломлена. Наші кроки вулицями Праги до філософського факультету символізуватимуть наш шлях до відновлення", – сказала ректор Карлового університету Мілена Кралічкова.

Кралічкова разом з деканом філософського факультету Євою Легечковою очолили марш через Старе місто Праги до місця, де сталася стрілянина.

Студенти утворили живий ланцюг навколо будівлі в символічних обіймах, після чого запалили вогонь на площі. Дзвони в довколишніх церквах били впродовж 14 хвилин.

Керівництво університету працювало з поліцією і Міністерством освіти над заходами щодо посилення безпеки.

Масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини загинули 14 людей.

Стрільцем виявився чех, 24-річний студент Давид Козак.