У Празі вшанувати жертв найжахливішого масового вбивства в історії Чехії
Четвер, 4 січня 2024, 17:39
Сотні людей у четвер пройшли мовчазною ходою в столиці Чехії, щоб вшанувати жертв найжахливішого масового вбивства в країні, яке сталося два тижні тому і забрало життя 14 людей.
Про акцію повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".
Марш розпочався біля імпровізованого меморіалу перед головною будівлею Карлового університету в Празі.
"Наша академічна спільнота була поранена, але не зломлена. Наші кроки вулицями Праги до філософського факультету символізуватимуть наш шлях до відновлення", – сказала ректор Карлового університету Мілена Кралічкова.
Кралічкова разом з деканом філософського факультету Євою Легечковою очолили марш через Старе місто Праги до місця, де сталася стрілянина.
Студенти утворили живий ланцюг навколо будівлі в символічних обіймах, після чого запалили вогонь на площі. Дзвони в довколишніх церквах били впродовж 14 хвилин.
Керівництво університету працювало з поліцією і Міністерством освіти над заходами щодо посилення безпеки.
Масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини загинули 14 людей.
Стрільцем виявився чех, 24-річний студент Давид Козак.