У Чехії з'явиться нова система екстреного оповіщення населення

Уряд Чехії розглядає створення сучасної системи екстреного осповіщення населення в надзвичайних ситуаціях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Сучасна система екстреного оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях Cell Broadcast обійдеться державі приблизно в 100 млн чеських крон (4 млн євро).

Оператори мобільного зв'язку повинні будуть у неї вкласти близько 135 млн чеських крон (5,4 млн євро), з урахуванням ПДВ. Щорічні експлуатаційні витрати становитимуть 51 мільйон крон (близько 2 млн євро).

Уряд перейнявся впровадженням досконалішої системи оповіщення за допомогою мобільних телефонів після трагедії, що сталася в празькому Карловому університеті 21 грудня 2023 року. Унаслідок стрілянини, влаштованої одним з учнів, 14 студентів і викладачів філософського факультету загинули; нападник наклав на себе руки. Стрілянина стала наймасштабнішим масовим убивством у сучасній історії країни.

Ще одним аргументом для впровадження системи Cell Broadcast став аналіз ситуації, що склалася під час торішніх повеней, які виявили недоліки нині використовуваного методу сповіщення. Текстові повідомлення тоді доходили до одержувачів із запізненням на кілька десятків хвилин.

Також повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Чехії цього року представить брошуру з порадами про те, як поводитися під час кризи і як до неї підготуватися, за фінським зразком.