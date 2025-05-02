Венс отрицает, что Волца наказывают переводом на новую должность за скандал с Signal

Вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что одобряет решение президента Дональда Трампа выдвинуть Майка Волца, который до сих пор был советником по национальной безопасности, на должность посла в ООН, и отрицает, что его таким образом "наказали".

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Волц прокомментировал перевод Волца на другую должность словами о том, что тот "сохраняет доверие" и что они с Трампом подумали, что должность посла в ООН подходит ему лучше, чем нынешняя.

"Мне нравится Майк. Думаю, он замечательный парень. Он пользуется доверием и моим, и президента. Но мы также подумали, что он будет лучшим послом в ООН в то время, когда мы выходим за рамки реформ, проведенных в Совете по нацбезопасности", – прокомментировал Венс в общении с Fox News.

Венс отверг предположение, что перевод Волца с должности советника по нацбезопасности стал следствием скандала с чатом Signal.

"Думаю, СМИ стремятся показать это как увольнение. Дональд Трамп уволил кучу людей. Он потом не назначает их на должности, для которых требуется утверждение в Сенате", – сказал вице-президент.

"Что он на самом деле думает – это то, что Майк Волц будет лучше работать в интересах этой администрации и американского народа на этой должности, и я здесь согласен с ним", – добавил Венс.

Напомним, 1 мая президент США Дональд Трамп подтвердил отставку своего советника по нацбезопасности Майкла Волца, которую перед этим анонсировали в СМИ.

Трамп прямо не объявил, что Волц покидает пост советника президента США по нацбезопасности, но анонсировал его назначение на новую должность – посла при ООН.

Неофициально СМИ узнали, что специальный посланник президента США Стив Виткофф, которого назвали возможной заменой Волца на посту советника по нацбезопасности, не заинтересован в ней.

Также неофициально сообщают, что Трамп не планирует увольнять главу Пентагона Пита Хэгсата.