Венс заперечує, що Волца карають переведенням на нову посаду за скандал із Signal

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що схвалює рішення президента Дональда Трампа висунути Майка Волца, який досі був радником з нацбезпеки, на посаду посла в ООН, та заперечує, що його таким чином "покарали".

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Волц прокоментував переведення Волца на іншу посаду словами про те, що той "зберігає довіру", і що вони з Трампом подумали, що посада посла в ООН підходить йому краще, ніж теперішня.

"Мені подобається Майк. Думаю, він чудовий хлопець. Він має довіру і мою, і президента. Але ми також подумали, що він буде кращим послом в ООН у той час, як ми виходимо за межі реформ, проведених у Раді з нацбезпеки", – прокоментував Венс у спілкуванні з Fox News.

Венс відкинув припущення, що переведення Волца з посади радника з нацбезпеки стало наслідком скандалу з чатом Signal.

"Думаю, медіа прагнуть показати це як звільнення. Дональд Трамп звільнив купу людей. Він потім не надає їм призначень, для яких потрібне затвердження у Сенаті", – сказав віцепрезидент.

"Що він насправді думає – це що Майк Волц буде краще працювати в інтересах цієї адміністрації та американського народу на цій посаді, і я тут погоджуюся з ним", – додав Венс.

Нагадаємо, 1 травня президент США Дональд Трамп підтвердив відставку свого радника з нацбезпеки Майкла Волца, яку перед тим анонсували у ЗМІ.

Трамп прямо не оголосив, що Волц полишає посаду радника президента США з нацбезпеки, але анонсував його номінування на нову посаду – посла при ООН.

Неофіційно ЗМІ дізналися, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, якого назвали можливою заміною Волца на посаді радника з нацбезпеки, не зацікавлений у ній.

Також неофіційно повідомляють, що Трамп не планує звільняти очільника Пентагону Піта Гегсета.