СМИ назвали нового фаворита на пост советника Трампа по нацбезопасности

На данный момент наиболее вероятным претендентом на пост советника Дональда Трампа по национальной безопасности является заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнал портал Axios из пяти источников.

Миллер является одним из самых доверенных советников президента США, который работал с ним еще во время первого президентского срока, а сейчас в Белом доме отвечает за политику в сфере внутренней безопасности.

Его имя появилось вскоре после того, как Трамп объявил о намерении номинировать Майкла Уолтца послом США при ООН, что означало увольнение с поста советника по нацбезопасности.

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В Белом доме положительно отзываются о Миллере, который наладил работу Совета по вопросам внутренней безопасности, ответственного в частности за противодействие нелегальной миграции, пишет Axios.

Сейчас временно исполняет обязанности советника по национальной безопасности государственный секретарь Марко Рубио, но он, по словам источников Axios, занят руководством Госдепартаментом.

"Марко и Стивен очень тесно сотрудничали в вопросах иммиграции, и это может быть идеальным сочетанием", – сказало порталу один из источников в Белом доме.

Другой источник сказал, что "многие" в Белом доме считают Миллера "идеальным человеком" на должность советника Трампа по национальной безопасности.

Ранее СМИ узнали, что специальный посланник президента США Стив Виткофф, которого назвали возможной заменой Волца на посту советника по нацбезопасности, не заинтересован в ней.

Также неофициально сообщают, что Трамп не планирует увольнять главу Пентагона Пита Хэгсата.