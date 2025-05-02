Король и королева Великобритании отправятся в Канаду, где прошли выборы

Король Великобритании Чарльз III и королева-консорт Камилла в конце мая посетят Канаду, где недавно прошли досрочные парламентские выборы.

Об этом объявил Букингемский дворец 2 мая, сообщает "Европейская правда".

В рамках визита в Канаду 26-27 мая Чарльз III произнесет так называемую тронную речь, в которой будут официально изложены приоритеты деятельности правительства во главе с Марком Карни.

Карни, который в начале года возглавил Либеральную партию после Джастина Трюдо, привел ее к победе на досрочных выборах 28 апреля.

Отметим, что в самой Канаде британская монархия не пользуется значительной популярностью и ранее звучали предложения отменить присягу британской короне на законодательном уровне.

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