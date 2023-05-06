В Канаде, которую формально возглавляет король Британии, большинство выступает за ликвидацию монархии

Две трети граждан Канады поддерживают отмену монархии – страна входит в Содружество Наций, а ее формальным главой является британский монарх.

Об этом свидетельствует последний опрос социологической компании Abacus Data, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о том, должен ли Канаду и дальше возглавлять монарх, только 30% поддержали этот тезис, тогда как 52% считают, что страна не должна руководствоваться монархией. Еще 18% сказали, что им все равно в любом случае.

С 2020 года количество тех, кто однозначно считает, что Канада должна иметь монарха во главе государства, снизилось на 6%, тогда как количество тех, кто выступает против монархии, выросло на 7%.

Если бы в Канаде состоялся референдум относительно будущего монархии, 64% канадцев проголосовали бы за ее ликвидацию и только 36% – за сохранение. Если сравнить с 2020 годом, то количество тех, кто выступает за ликвидацию монархии в Канаде, выросло на 8%.

Поддержка ликвидации монархии в Канаде является последовательной среди всех демографических групп и наблюдается во всех регионах. Во франкоязычном Квебеке поддержка отмены монархии наибольшая – 82%.

В комментарии Politico социолог Abacus Data Дэвид Колетто объяснил, что благожелательное отношение к монархии в Канаде касалось исключительно Елизаветы II, которая умерла в сентябре 2022 года.

"С ее смертью исчезла причина проявлять любое уважение к этому институту. Канада очень изменилась за последние 20 лет. Смена поколений и иммиграция из неевропейских стран означает, что монархия стала гораздо менее актуальной", – считает он.

Опрос появился накануне церемонии коронации нового короля Соединенного Королевства Чарльза III, которая состоится в субботу днем.