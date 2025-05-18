Германия обеспокоена усиленным наступлением Израиля на Газу

Министерство иностранных дел Германии выразило обеспокоенность тем, что Израиль начал усиленное наступление на Газу.

Заявление представителя немецкого МИД приводит Bild, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель, "начало новой наземной операции израильской армии в Газе вызывает глубокую обеспокоенность – как с точки зрения стратегических целей Израиля, так и с точки зрения гуманитарной ситуации в Газе".

Правда, добавил он, как и любое другое государство, Израиль имеет право "защищаться в рамках действующего международного права".

"Однако нынешние действия могут поставить под угрозу жизнь оставшихся заложников, в частности немецких, которые после почти 600 дней все еще находятся в тюрьмах ХАМАС и боятся за свою жизнь", добавил представитель МИД Германии.

Кроме того, широкомасштабная военная операция таит в себе риск "дальнейшего ухудшения катастрофической гуманитарной ситуации населения Газы и положения оставшихся заложников, а также отдаления перспективы столь необходимого долгосрочного перемирия", резюмировал он.

Израильская армия сообщила 17 мая, что начала массированные удары и мобилизовывать войска "для достижения оперативного контроля в районах сектора Газа".

Это происходит "в рамках подготовки к расширению операций и выполнению целей войны, включая освобождение заложников и ликвидацию террористической организации ХАМАС", добавили израильские военные.

На фоне операции Израиля госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.