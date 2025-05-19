Європейські лідери розкрили, що Трамп розповів їм про розмову з Путіним
Лідери Італії, Німеччини, Франції, Фінляндії та президентка Європейської комісії увечері 19 травня обговорили з Дональдом Трампом його розмову з кремлівським лідером Владіміром Путіним.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Х подякувала Трампу за "невтомні зусилля з метою досягнення перемир'я в Україні".
"Важливо, щоб США залишалися залученими до цього процесу. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського у досягненні тривалого миру в Україні", – додала вона.
Фінський президент Александр Стубб зазначив, що лідери обговорили "мирні переговори" між Україною і Росією, припинення вогню та кроки на шляху до "справедливого і тривалого миру".
"Важливо продовжувати тісну координацію між Сполученими Штатами та Європою. Фінляндія продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", – запевнив Стубб на Х.
В офісі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца своєю чергою вказали, що президент США та європейські партнери під час розмови "домовилися про наступні кроки".
"Вони погодилися тісно координувати переговорний процес і прагнути до проведення чергової технічної зустрічі… Європейські учасники оголосили про посилення тиску на російську сторону за допомогою санкцій", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.
У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі Москви йти на поступки.
Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Володимиром Зеленським.