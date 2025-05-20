Зеленский и Мерц скоординировали шаги после разговора с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский скоординировал шаги с немецким канцлером Фридрихом Мерцем после недавнего разговора со своим американским визави Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 20 мая, Зеленский обсудил с Мерцем разговор с Трампом, который состоялся 19 мая, а также разговоры с европейскими лидерами, которые состоялись сегодня.

"Максимально координируем все наши контакты и шаги. Очень важно сохранять единство между всеми партнерами и искать решения, которые действительно могут закончить эту войну справедливым миром", – заявил он.

Также лидеры Украины и Германии говорили о восстановлении Украины после завершения войны.

"Мы должны уже сейчас думать об этом и иметь четкий план, который поможет приблизить настоящий мир сейчас и поддержать его потом. Будем работать вместе, чтобы все реализовать", – добавил Зеленский.

В этот же день Зеленский пообщался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони относительно разговора с Трампом.

Напомним, Трамп после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае, если Москва не пойдет на уступки.

После этого Трамп провел часовую беседу с Зеленским и европейскими лидерами.