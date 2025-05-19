Европейские лидеры раскрыли, что Трамп рассказал им о разговоре с Путиным
Лидеры Италии, Германии, Франции, Финляндии и президент Европейской комиссии вечером 19 мая обсудили с Дональдом Трампом его разговор с кремлевским лидером Владимиром Путиным.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Твиттере поблагодарила Трампа за "неустанные усилия по достижению перемирия в Украине".
"Важно, чтобы США оставались вовлеченными в этот процесс. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении прочного мира в Украине", – добавила она.
Финский президент Александр Стубб отметил, что лидеры обсудили "мирные переговоры" между Украиной и Россией, прекращение огня и шаги на пути к "справедливому и длительному миру".
"Важно продолжать тесную координацию между Соединенными Штатами и Европой. Финляндия продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", – заверил Стубб на Х.
В офисе канцлера Германии Фридриха Мерца в свою очередь указали, что президент США и европейские партнеры во время разговора "договорились о следующих шагах".
"Они согласились тесно координировать переговорный процесс и стремиться к проведению очередной технической встречи... Европейские участники объявили об усилении давления на российскую сторону с помощью санкций", – говорится в сообщении.
Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае отказа Москвы пойти на уступки.
Ранее СМИ узнали, что перед звонком с хозяином Кремля Трамп "несколько минут" поговорил с Владимиром Зеленским.