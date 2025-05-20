Зеленський та Мерц скоординували кроки після розмови із Трампом

Український президент Володимир Зеленський скоординував кроки із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом після нещодавньої розмови зі своїм американським візаві Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

У вівторок, 20 травня, Зеленський обговорив із Мерцом розмову з Трампом, яка відбулася 19 травня, а також розмови з європейськими лідерами, які відбулися сьогодні.

"Максимально координуємо всі наші контакти та кроки. Дуже важливо зберігати єдність між усіма партнерами та шукати рішення, що справді можуть закінчити цю війну справедливим миром", – заявив він.

Також лідери України та Німеччини говорили про відновлення України після завершення війни.

"Маємо вже зараз думати про це й мати чіткий план, який допоможе наблизити справжній мир зараз і підтримати потім. Будемо працювати разом, щоб усе реалізувати", – додав Зеленський.

Цього ж дня Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо розмови із Трампом.

Нагадаємо, Трамп після розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі відмови Москви йти на поступки.

Після цього Трамп провів годинну розмову з Зеленським і європейськими лідерами.