Британия, Франция и Канада "шокированы" ситуацией в секторе Газы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он и лидеры Франции и Канады шокированы военной эскалацией в Газе, а также повторил призыв к прекращению огня.

Об этом он сказал во вторник, 20 мая, в парламенте после публикации совместного заявления с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Канады Марком Карни, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Стармер заявил, что он, Макрон и Карни "шокированы эскалацией со стороны Израиля".

"Мы повторяем наш призыв к прекращению огня как единственному пути для освобождения заложников, мы повторяем наше несогласие с израильскими поселениями на Западном берегу, и мы снова требуем значительного увеличения гуманитарной помощи в Газу", – подчеркнул он.

Также он добавил, что страны "должны координировать ответ, потому что эта война длится уже слишком долго".

Напомним, на этой неделе ряд европейских государств, которые финансируют гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газы, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.

Министерство иностранных дел Германии выразило обеспокоенность тем, что Израиль начал усиленное наступление на сектор Газы.

А в ЕС назначили нового специального представителя по вопросам мирного процесса на Ближнем Востоке – эту роль поручили французскому дипломату Кристофу Биго.