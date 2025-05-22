Польские фермеры в знак протеста проехали тракторами по центру Щецина

Десятки тракторов проехали в четверг по улицам польского Щецина в рамках очередной акции протеста западнопоморских фермеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Около 10:30 утра колонна транспортных средств отправилась от Западнопоморского воеводского управления на Валах Хробрего к центру города. Протест был направлен против аграрной политики ЕС, в том числе против торгового соглашения со странами Меркосур (Южной Америки).

фото PAP

Проезд колонны тракторов, украшенной красно-белыми флагами и символикой NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych (Солидарность индивидуальных фермеров), через центр города занял около двух часов.

"Сельскохозяйственную технику, проезжавшую по городу, сопровождали наши сотрудники, заботясь о безопасности всех участников дорожного движения, обеспечивая проезд через перекрестки", – сообщила суперинтендант Департамента полиции Щецина Анна Гембала.

В социальных сетях организаторы протеста подчеркнули, что они снова выходят на улицы, чтобы требовать "полной отмены "Зеленого соглашения" – "зеленой" стратегии ЕС для сельского хозяйства. Они также выступают против запланированного торгового соглашения ЕС с Меркосур, организацией южноамериканских стран, включая Бразилию и Аргентину.

Протестующие также подняли вопрос отсутствия эффективной защиты польского сельскохозяйственного рынка от наплыва дешевых продуктов питания из Украины, которые, по их мнению, часто не соответствуют стандартам ЕС.

Это очередной этап сельскохозяйственных демонстраций в Западнопоморском воеводстве. В последние дни несколько тракторов с флагами были припаркованы на набережной как форма постоянного протеста.

Как сообщалось, несколько объединений французских фермеров анонсировали блокаду дорог вокруг Парижа с понедельника, требуя ослабления регуляторного давления для их отрасли.

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