Французькі аграрії зібрались блокувати дороги довкола Парижа з понеділка

Кілька об’єднань французьких фермерів анонсували блокаду доріг довкола Парижа з понеділка, вимагаючи послаблення регуляторного тиску для їхньої галузі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Дві профспілки аграріїв заявили про плани протестів з вимогою пом’якшення регуляторного тиску для галузі – з понеділка, 26 травня, вони планують блокади доріг довкола Парижа.

Аграрії заявили, що розчаровані проєктами, запропонованими останнім часом профільними комісіями, та що це суперечить обіцянкам, які їм дали під час масштабних протестів у 2024 році.

З метою нагадати про себе вони готують "блокаду основних доріг навколо столиці на невизначений період".

Минулого понеділка аграрії вже влаштовували кілька блокад на півночі країни.

Нагадаємо, Греція і Болгарія нещодавно підписали п'ятирічну угоду про водні ресурси, важливу для грецьких фермерів.

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