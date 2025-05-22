Польські фермери на знак протесту проїхали тракторами центром Щецина

Десятки тракторів проїхали в четвер вулицями польського Щецина в рамках чергової акції протесту західнопоморських фермерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Близько 10:30 ранку колона транспортних засобів вирушила від Західнопоморського воєводського управління на Валах Хробрего до центру міста. Протест був спрямований проти аграрної політики ЄС, в тому числі проти торговельної угоди з країнами Меркосур (Південної Америки).

фото PAP

Проїзд колони тракторів, прикрашеної червоно-білими прапорами і символікою NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych (Солідарність індивідуальних фермерів), через центр міста зайняв близько двох годин.

"Сільськогосподарську техніку, що проїжджала містом, супроводжували наші співробітники, дбаючи про безпеку всіх учасників дорожнього руху, забезпечуючи проїзд через перехрестя", – повідомила суперінтендант Департаменту поліції Щецина Анна Гембала.

У соціальних мережах організатори протесту підкреслили, що вони знову виходять на вулиці, щоб вимагати "повного скасування "Зеленої угоди" – "зеленої" стратегії ЄС для сільського господарства. Вони також виступають проти запланованої торговельної угоди ЄС з Меркосур, організацією південноамериканських країн, включаючи Бразилію та Аргентину.

Протестувальники також підняли питання відсутності ефективного захисту польського сільськогосподарського ринку від напливу дешевих продуктів харчування з України, які, на їхню думку, часто не відповідають стандартам ЄС.

Це черговий етап сільськогосподарських демонстрацій у Західнопоморському воєводстві. Останніми днями кілька тракторів з прапорами були припарковані на набережній як форма постійного протесту.

Як повідомлялося, кілька об’єднань французьких фермерів анонсували блокаду доріг довкола Парижа з понеділка, вимагаючи послаблення регуляторного тиску для їхньої галузі.

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