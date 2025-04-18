Як може змінитися торгівля України з Євросоюзом вже у найближчі місяці

Вже незабаром умови торгівлі України та ЄС мають змінитися.

У 2022 році, на тлі повномасштабної російської агресії, Європейський Союз прийняв кілька рішень, які забезпечили стрімке, однак переважно тимчасове поглиблення економічної інтеграції України з ЄС.

У червні 2025 року завершуються дія автономних торговельних заходів. Європейська комісія не планує їх продовжувати, натомість планує запропонувати Україні певну заміну.

Про те, як це вплине на експорт України в ЄС і які можливі сценарії, читайте в статті Вероніки Мовчан з Інститут економічних досліджень та політичних консультацій Експорт з обмеженнями: що означатиме для України відмова ЄС від "воєнних пільг" у торгівлі. Далі – стислий її виклад.

Запроваджені у червні 2022 року, автономні торговельні заходи (autonomous trade measures, ATMs) скасували чотири групи тарифних обмежень, які стосувались доступу українських товарів на ринок ЄС – майже п’ята частина українського експорту в Євросоюз.

Нехай і тимчасово, проте доступ на ринок ЄС став безмитним для всіх без винятку товарів.

І незабаром це стало політичною проблемою для України.

Стрімке зростання експорту в ЄС досить швидко призвело до реакції. Що до певної мірі підважило ідею безмитної торгівлі, закладену в ATMs.

У квітні 2023 року Польща, Угорщина, Словаччина і Болгарія заборонили ввезення широкого спектра аграрних товарів з України на свої ринки. Причому дісталося навіть тим, на які вже давно діяло нульове мито. І на які ATMs не поширювались.

Ця заборона була короткострокова, і за кілька тижнів змінилася превентивними захисними заходами Європейської комісії, які заборонили поставки чотирьох товарів (пшениці, кукурудзи, рапсу та насіння соняшника) походженням з України на ці ринки плюс Румунію.

Політичні баталії щодо ATMs з кожним роком ставали все гарячішими.

І це робить їх продовження майже токсичним для відносин України з ЄС. Тому не дивно, що Європейська комісія оголосила про їхнє завершення.

Інше питання – що може прийти на зміну ATMs?

Замість щорічного продовження торгових преференцій можна повернутися до торговельних відносин у рамках Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Проте якщо нічого не змінювати і повернутись до умов, які діяли до початку ATMs, це буде досить боляче для України.

Інший, значно привабливіший варіант – це перегляд тарифного розкладу в рамках ПВЗВТ відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію.

Консультації з цього питання Україна ініціювала у 2021 році, через п’ять років після початку тимчасового застосування ПВЗВТ. Однак війна та ATMs відволікли увагу від цих консультацій.

Та яким може бути новий рівень тарифних квот, які є ключовим елементом перемовин у рамках статті 29.

Для України, звичайно ж, ідеальним був би варіант повного скасування тарифних квот.

Та ймовірнішим сценарієм будуть домовленості про встановлення нових рівнів тарифних квот для дуже чутливих товарів.

Кращим варіантом видається встановлення нових тарифних квот на рівні, близькому до того, що сформувався у 2022-2024 роках.

Цей сценарій дозволяє зберегти статус-кво щодо підтримки України та встановлює зрозумілі межі безмитного експорту до того, як членство України в ЄС поверне їй повний доступ на ринок.

При цьому є цілий спектр інших проміжних сценаріїв, всі з яких знаходяться в проміжку між поверненням до базових тарифних квот ПВЗВТ та повною відмовою від тарифних квот.

І зараз переговори між Україною та ЄС мають визначити, яким буде результат.

Докладніше – в матеріалі Вероніки Мовчан Експорт з обмеженнями: що означатиме для України відмова ЄС від "воєнних пільг" у торгівлі.