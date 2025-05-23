Глава МИД Польши допустил, что война РФ против Украины может длиться несколько десятилетий

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что война РФ против Украины является колониальной, а из истории известно, что такие войны длились несколько десятилетий.

Об этом он сказал в колонке для Le Monde, передает "Европейская правда".

По мнению польского министра, в рассуждениях о том, сколько времени понадобится для восстановления мира в Украине и стабильности в Европе, следует действовать на основе трех постулатов.

"Во-первых, мы должны учитывать, что это война, которую ведет бывшая имперская метрополия против того, что она считает непокорной колонией. История учит нас, что колониальные войны обычно длятся несколько десятилетий. Все, что короче, можно считать бонусом", – заявил Сикорский.

Во-вторых, по его словам, нужно понимание: для того чтобы страна-захватчик начала добросовестные переговоры, она должна сделать вывод, что вторжение было ошибкой.

"Она должна осознать, что цена войны (и сохранения контроля над бывшей колонией) перевешивает потенциальные выгоды от этой колонии", – отметил он.

"В-третьих, учитывая вышесказанное, мы должны помнить, что колониальные войны, как правило, заканчивались при наличии другой группы лидеров, чем та, которая их начинала", – подытожил Сикорский.

В этой же колонке Сикорский призывает европейцев готовиться, что США потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе.

Напомним, немецкий канцлер Фридрих Мерц предупредил, что усилия по достижению перемирия в Украине остаются на начальной стадии и могут длиться месяцами, несмотря на усиление дипломатических шагов в последние недели.