Глава МЗС Польщі допустив, що війна РФ проти України може тривати кілька десятиліть

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що війна РФ проти України є колоніальною, а з історії відомо, що такі війни тривали кілька десятиліть.

Про це він сказав в колонці для Le Monde, передає "Європейська правда".

На думку польського міністра, у міркуваннях про те, скільки часу знадобиться для відновлення миру в Україні і стабільності в Європі, слід діяти на основі трьох постулатів.

"По-перше, ми повинні враховувати, що це війна, яку веде колишня імперська метрополія проти того, що вона вважає непокірною колонією. Історія вчить нас, що колоніальні війни зазвичай тривають кілька десятиліть. Все, що коротше, можна вважати бонусом", – заявив Сікорський.

По-друге, за його словами, потрібне розуміння: для того, щоб країна-загарбник почала добросовісні переговори, вона повинна зробити висновок, що вторгнення було помилкою.

"Вона повинна усвідомити, що ціна війни (і збереження контролю над колишньою колонією) переважає потенційні вигоди від цієї колонії", – зазначив він.

"По-третє, з огляду на вищесказане, ми повинні пам'ятати, що колоніальні війни, як правило, закінчувалися за наявності іншої групи лідерів, ніж та, яка їх розпочинала", – підсумував Сікорський.

У цій же колонці Сікорський закликає європейців готуватися, що США втратять інтерес не лише до України, а й до Європи.

Нагадаємо, німецький канцлер Фрідріх Мерц попередив, що зусилля з досягнення перемир'я в Україні залишаються на початковій стадії і можуть тривати місяцями, попри посилення дипломатичних кроків в останні тижні.