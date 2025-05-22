У Мерца "нет иллюзий" относительно быстрого достижения прекращения огня в Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц предупредил, что усилия по достижению перемирия в Украине остаются на начальной стадии и могут продолжаться месяцами, несмотря на усиление дипломатических усилий в последние недели.

Об этом он заявил в Вильнюсе во время общения с журналистами в четверг, 22 мая, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что у него нет иллюзий относительно быстрого достижения прекращения огня в российско-украинской войне.

"Это процесс, который только начался и может продолжаться еще много недель, а может, даже месяцев", – сказал немецкий канцлер.

Подтвердив продолжение военной поддержки Украины со стороны Германии, Мерц отметил, что его правительство активно содействует дипломатическому урегулированию войны.

"Мы действительно не упускаем ни одной возможности для достижения дипломатического решения. Но мы знаем, что этого нельзя достичь за короткий промежуток времени", – подчеркнул Мерц.

Также он назвал ключевые задачи для западных союзников в поддержке Украины, которые, по его мнению, важны на данный момент.

Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае отказа Москвы идти на уступки.