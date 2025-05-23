Сибига прокомментировал убийство Портнова в Испании

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что Испания передала Украине официальную информацию об убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Об этом Сибига рассказал во время общения с журналистами в Киеве в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава МИД отметил, что испанская сторона передала Киеву официальную информацию об убийстве Портнова на своей территории, "поскольку он был гражданином Украины".

"Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют времени, чтобы быть обнародованными – имею в виду с испанской стороны. Мы располагаем этой информацией о факте убийства", – добавил он.

Министр уточнил, что МИД в установленном порядке сообщило все причастные органы для дальнейшего реагирования.

Бывший советник беглого украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен в Мадриде.

Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он уехал из Украины через Закарпатье.

Также он находился под санкциями США с декабря 2021 года по обвинению в торговле влиянием на украинские суды.