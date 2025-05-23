Сибіга прокоментував убивство Портнова в Іспанії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Іспанія передала Україні офіційну інформацію про вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова.

Про це Сибіга розповів під час спілкування з журналістами в Києві у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Глава МЗС зазначив, що іспанська сторона передала Києву офіційну інформацію про вбивство Портнова на своїй території, "оскільки він був громадянином України".

"Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають часу, щоб бути оприлюдненими – маю на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо цією інформацією про факт вбивства", – додав він.

Міністр уточнив, що МЗС в установленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.

Колишнього радника колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича – Андрія Портнова – 21 травня застрелили у Мадриді.

Проросійський Портнов був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, й у липні 2022 року стало відомо, що він виїхав з України через Закарпаття.

Також він перебував під санкціями США з грудня 2021 року за звинуваченням у торгівлі впливом на українські суди.