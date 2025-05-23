Ирландия призывает Трампа к переговорам после угроз тарифов в 50%

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин выразил разочарование угрозой президента США ввести тарифы в размере 50% на весь импорт из Европейского Союза.

Его заявление цитирует "Европейская правда".

Мартин назвал "крайне досадной" новую угрозу Трампа ввести тарифы против ЕС, отметив, что торговые войны вредят всем сторонам "и, что самое важное, бизнесу и потребителям".

"Достижение результата путем переговоров является лучшим вариантом для обеих сторон, а также для мировой торговли", – считает глава ирландского правительства.

В пятницу президент США заявил о необходимости введения с 1 июня 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, аргументируя это несправедливой торговой политикой ЕС.

Эта угроза прозвучала несмотря на то, что торговые переговоры между Брюсселем и Вашингтоном продолжаются.

Во Франции заявили, что угрозы Трампа "нисколько не помогают в период переговоров между Европейским Союзом и Соединенными Штатами", и заверили в готовности действовать в ответ.