Во Франции заявили, что новые угрозы Трампа тарифами "нисколько не помогают"

Франция после угроз президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы против Европейского Союза заявила, что готова ответить в случае эскалации торговой войны.

Об этом заявил министр-делегат по делам торговли правительства Франции Лоран Сен-Мартен на Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Сен-Мартена, новые угрозы Трампа о повышении таможенных тарифов "нисколько не помогают в период переговоров между Европейским Союзом и Соединенными Штатами".

"Мы придерживаемся той же линии: деэскалация, но готовы ответить", – уточнил он.

Les nouvelles menaces de hausses de droits de douane de D. Trump n’aident en rien pendant la période de négociation entre l’Union européenne et les Etats-Unis.



Nous gardons la même ligne : la désescalade mais sommes prêts à répondre.



Je serai à 19h sur @BFMTV pour en parler. – Laurent Saint-Martin (@LaurentSMartin) May 23, 2025

В пятницу президент США заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, аргументируя это несправедливой торговой политикой ЕС.

Эта угроза прозвучала несмотря на то, что торговые переговоры между Брюсселем и Вашингтоном продолжаются.

Между тем ЕС рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей в попытке убедить президента США отменить действующие и запланированные тарифы против Евросоюза.