Ірландія закликає Трампа до переговорів після погроз тарифами у 50%

Премʼєр-міністр Ірландії Міхол Мартін висловив розчарування погрозою президента США запровадити тарифи у розмірі 50% на весь імпорт з Європейського Союзу.

Його заяву цитує "Європейська правда".

Мартін назвав "надзвичайно прикрою" нову погрозу Трампа запровадити тарифи проти ЄС, наголосивши, що торгові війни шкодять усім сторонам "і, що найважливіше, бізнесу та споживачам".

"Досягнення результату шляхом переговорів є найкращим варіантом для обох сторін, а також для світової торгівлі", – вважає глава ірландського уряду.

У пʼятницю президент США заявив про необхідність запровадження з 1 червня 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, аргументуючи це несправедливою торговельною політикою ЄС.

Ця погроза пролунала попри те, що торговельні переговори між Брюсселем і Вашингтоном тривають.

У Франції заявили, що погрози Трампа "анітрохи не допомагають у період переговорів між Європейським Союзом та Сполученими Штатами", та запевнили у готовності діяти у відповідь.