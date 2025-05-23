ЕС и США обсудят тарифы 23 мая

Главный торговый представитель Европейского Союза Марош Шефчович проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Джеймисоном Гриром.

Об этом сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Шефчович планирует пообщаться с Гриром 23 мая, чтобы оценить ход переговоров по тарифам.

Разговор ожидается во второй половине дня на фоне пессимизма в Брюсселе относительно быстрого прогресса в переговорах.

По данным агентства, ранее на этой неделе ЕС передал США обновленный документ с предложениями по международным трудовым правам, экологическим стандартам, экономической безопасности, а также постепенному снижению тарифов до нуля с обеих сторон – на несущественные сельскохозяйственные и промышленные товары.

Предложение также предусматривает взаимные инвестиции и стратегические закупки в сферах энергетики, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

Последний вариант документа ЕС также охватывает такие сферы, как стандарты на продукты питания и агропродукцию, соглашения о взаимном признании, государственные закупки, цифровую торговлю, а также правила происхождения товаров с целью защиты взаимных интересов.

В документе также говорится о сотрудничестве в решении общих вызовов: контроль за экспортом и проверки инвестиций, борьба с избыточными мощностями в отраслях стали, фармацевтики, автомобилестроения и производства полупроводников, конкуренция в гражданской авиации и общий рынок критически важного сырья.

Документ предусматривает также возможность конкретных заявлений о закупках и инвестициях.

Ранее в апреле американский президент Дональд Трамп пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.

Между тем ЕС рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей в попытке убедить президента США отменить действующие и запланированные тарифы против Евросоюза.

12 мая Трамп пожаловался, что Европейский Союз "хуже Китая", говоря о перспективах двусторонней торговли.

А министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения относительно возможности быстрого достижения торгового соглашения с ЕС, заявив, что переговоры тормозятся из-за "проблемы коллективных действий".