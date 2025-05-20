В Британии предъявили обвинения второму подозреваемому в поджоге дома премьера

В Великобритании официально предъявили обвинения второму задержанному в связи с поджогом дома и автомобиля, связанных с премьер-министром Киром Стармером.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Полиция Лондона сообщила о предъявлении обвинений второму подозреваемому в причастности к поджогам двух объектов недвижимости и машины, связанных с премьером Киром Стармером.

Стало известно, что 26-летний задержанный является гражданином Румынии, его зовут Станислав Карпюк. Неизвестно, является ли это его единственным гражданством. Суд состоится во вторник, 20 мая.

Карпюка обвиняют в преступном сговоре с ранее обвиненным украинцем Романом Лавриновичем с целью нанесения ущерба имуществу путем поджога и создания угрозы для жизни людей, или же игнорировании такой угрозы в результате их действий.

Лавриновича после первого судебного заседания оставили под стражей, следующий суд назначен на 6 июня.

По делу есть еще один задержанный, 34-летний мужчина.

Расследование касается трех случаев поджога 8 мая. Загорелся автомобиль, который действующий премьер Кир Стармер в прошлом году продал своему соседу. Пожар произошел на улице Кентиш Таун, где Стармер проживал до того, как стал премьером и переехал на Даунинг-стрит.

Затем 11 мая произошел небольшой пожар перед дверью дома в Ислингтоне, который также имеет определенную связь со Стармером. Утром 12 мая произошел пожар при входе в дом, где Кир Стармер проживал до премьерства – насколько известно BBC, сейчас его арендует родственница Стармера.

Сам Стармер заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, являются "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".