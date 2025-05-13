В Британии арестовали подозреваемого в поджоге дома Стармера

Во вторник, 13 мая, британская полиция арестовала подозреваемого в поджоге дома премьер-министра страны Кира Стармера.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей, передает "Европейская правда".

Британская полиция заявила, что задержала 21-летнего мужчину по подозрению в поджоге в связи с пожаром в доме, связанном с "высокопоставленным публичным лицом".

Как пишет агентство, Стармер поблагодарил службы экстренной помощи за реагирование на инцидент в доме, принадлежащем ему.

Отметим, 12 мая пожарная бригада Лондона прибыла на вызов по адресу на севере Лондона, где расположен дом Стармера, около 01:30 утра.

Пожар быстро потушили, в результате инцидента был поврежден вход в дом, но пострадавших среди людей нет. Полиция начала расследование.

На время премьерства Стармер вместе с семьей живет на Даунинг-стрит, 10, как и его предшественники. Свой дом на севере Лондона с четырьмя спальнями он сдает в аренду.

В прошлом году полиция английского графства Северный Йоркшир арестовала четырех мужчин по подозрению в незаконном проникновении на территорию дома тогдашнего премьера Великобритании Риши Сунака.