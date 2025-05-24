Сибига назвал удар РФ по Киеву ответом на международные мирные усилия

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на атаку России по украинской столице и другим регионам Украины, подчеркнув необходимость усиления санкционного давления на Россию.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Х, передает "Европейская правда".

Сибига заявил, что через неделю после встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле, Россия до сих пор не прислала своего "мирного меморандума".

Вместо этого, по его словам, она "посылает смертоносные дроны и ракеты по гражданскому населению".

"Это ответ России на международные мирные усилия и четкое доказательство того, что необходимо усилить санкционное давление на Москву, чтобы ускорить мирный процесс", – заявил Сибига.

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на массированный российский обстрел Киева и заявил, что непрерывная агрессия России имеет простое объяснение: "она не почувствовала достаточного давления, чтобы остановиться".

А посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова посоветовала тем, кто сомневается в намерениях РФ, читать новости.