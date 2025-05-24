Сибіга назвав удар РФ по Києву відповіддю на міжнародні мирні зусилля

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на атаку Росії по українській столиці та інших регіонах України, наголосивши на необхідності посилення санкційного тиску на Росію.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав у Х, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що через тиждень після зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі, Росія досі не надіслала свого "мирного меморандуму".

Натомість, за його словами, вона "надсилає смертельні дрони й ракети по цивільному населенню".

"Це відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля і чіткий доказ того, що необхідно посилити санкційний тиск на Москву, аби пришвидшити мирний процес", – заявив Сибіга.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у ніч проти 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на масований російський обстріл Києва та заявив, що безперервна агресія Росії має просте пояснення: "вона не відчула достатнього тиску, щоб зупинитися".

А посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова порадила тим, хто сумнівається в намірах РФ, читати новини.