Италия примет конференцию по восстановлению Украины в 2025 году

Италия будет принимать конференцию по восстановлению Украины в 2025 году, решение об этом уже принято.

Такую информацию "Европейской правде" подтвердили в посольстве Италии в Украине после заявлений премьера Джорджии Мелони на саммите Крымской платформы.

Мелони в своем выступлении упомянула, что Италия может принять конференцию по восстановлению Украины в 2025 году.

"Сегодня мы здесь для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что Россия должна прекратить свою агрессивную политику и вывести свои войска. Мы не устанем работать для завершения войны и достижения справедливого и длительного мира", – сказала премьер Италии.

"Так же мы настроены помочь вам в восстановлении вашей страны, в частности провести Ukraine Recovery Conference в Италии в 2025 году, мероприятие, которое будет способствовать созданию возможностей для украинского народа и будет вкладом в ваше социально-экономическое возрождение", – сказала она.

В посольстве "ЕвроПравде" подтвердили, что решение уже финальное и Италия будет хозяйкой конференции в 2025 году.

Напомним, самая первая конференция по восстановлению Украины в 2022 году проходила в швейцарском Лугано, в 2023 году – в Лондоне. На ней участники совокупно пообещали направить дополнительные 60 миллиардов долларов на нужды Киева в восстановлении и реконструкции.

Конференция 2024 года запланирована в Германии.