Глава дипломатии ЕС после массированной атаки хочет "самого сильного давления" на Россию
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на очередную массированную ракетную атаку России по украинским городам и селам, которая произошла в ночь на воскресенье.
Об этом Каллас написала в соцсети Х в воскресенье, сообщает "Европейская правда"
В результате ударов погибли и пострадали мирные жители, среди них – дети.
"Атаки прошлой ночью снова продемонстрировали, что Россия стремится причинить еще больше страданий и уничтожить Украину. Ужасно видеть детей среди невинных жертв, которые пострадали и погибли. Сегодня мои мысли с семьями погибших", – заявила Каллас.
Она подчеркнула, что международное сообщество должно активизировать усилия, чтобы остановить российскую агрессию.
"Мы должны оказывать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну", – добавила дипломат.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированной воздушной атаки РФ в ночь на 25 мая заявила, что Россия смеется над миром и попытками США достичь мира.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал дать сильный ответ на ночной массированный воздушный удар по Украине.