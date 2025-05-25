Глава дипломатии ЕС после массированной атаки хочет "самого сильного давления" на Россию

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на очередную массированную ракетную атаку России по украинским городам и селам, которая произошла в ночь на воскресенье.

Об этом Каллас написала в соцсети Х в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

В результате ударов погибли и пострадали мирные жители, среди них – дети.

"Атаки прошлой ночью снова продемонстрировали, что Россия стремится причинить еще больше страданий и уничтожить Украину. Ужасно видеть детей среди невинных жертв, которые пострадали и погибли. Сегодня мои мысли с семьями погибших", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что международное сообщество должно активизировать усилия, чтобы остановить российскую агрессию.

"Мы должны оказывать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну", – добавила дипломат.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированной воздушной атаки РФ в ночь на 25 мая заявила, что Россия смеется над миром и попытками США достичь мира.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал дать сильный ответ на ночной массированный воздушный удар по Украине.