Посол ЕС: россияне смеются над миром и издеваются над мирными усилиями США

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированной воздушной атаки РФ в ночь на 25 мая заявила, что Россия смеется над миром и попытками США достичь мира.

Об этом Матернова написала на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Посол отметила, что вторую ночь подряд РФ нанесла массированный комбинированный удар дронами и ракетами.

"Россияне неустанно усиливают давление. Усиливают террор против гражданского населения. Атаки становятся все более интенсивными и частыми. Они смеются над миром!!! Они издеваются над США и над любыми дипломатическими попытками достичь мира. Мир? Какой мир?" – риторически спросила Матернова.

Она продолжила задавать риторические вопросы о реакции мира на российский террор.

"Как мир отреагирует на террор Путина и его явные провокации? На его издевательства над любыми переговорами о прекращении огня? Должен признаться, что я сам задаю себе этот вопрос. Путин явно преследует свою заявленную цель – убивать украинцев и заставить Украину подчиниться. К сожалению, единственный язык, который он понимает, – это язык силы", – отметила посол.

Матернова согласилась с президентом Зеленским, который написал в своем посте в воскресенье, что мир может уйти на выходные, а террор Путина – нет.

"Сейчас самое время показать, что мы имеем силу сопротивляться вместе с Украиной", – призвала Матернова.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал дать сильный ответ на ночной массированный воздушный удар по Украине.

В свою очередь, экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис с сарказмом напомнил, что Украине обещали Taurus и сокрушительные санкции против РФ.