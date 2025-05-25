В Франции второе за два дня масштабное отключение света, подозревают поджог

В регионе Французской Ривьеры зафиксировали второе серьезное отключение электроэнергии менее чем за 48 часов, на этот раз – из-за пожара, который вспыхнул в ночь на воскресенье на подстанции в Ницце.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

По предварительным оценкам властей, инцидент мог быть вызван умышленными действиями.

Пожар возник около 2 часов ночи по местному времени. Без электроэнергии остались по меньшей мере 45 тысяч домохозяйств. Отключение также затронуло аэропорт Ниццы, трамвайную систему и близлежащие населенные пункты Сен-Лоран-дю-Вар и Кань-сюр-Мер. Электроснабжение удалось восстановить только утром.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози решительно осудил инцидент, назвав его "преступным актом против страны". А заместитель мэра Гаэль Нофри заявил, что пожар "вероятно, имеет уголовное происхождение".

По сообщениям местных СМИ, полиция обнаружила следы шин и взломанные двери на объекте.

Этот случай произошел на следующий день после масштабного отключения электроэнергии в Каннах, где как раз проходил международный кинофестиваль.

В этом случае также подозревают поджог: без света остались около 160 тысяч домов, а несколько показов пришлось остановить. Только благодаря переходу на генераторы фестиваль продолжился.

Пока официального подтверждения связи между двумя инцидентами нет.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии 28 апреля затронуло Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

Подробно о беспрецедентном обесточивании и том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".