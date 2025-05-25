У Франції друге за два дні масштабне відключення світла, підозрюють підпал

У регіоні Французької Рив’єри зафіксували друге серйозне відключення електроенергії менш ніж за 48 годин, цього разу – через пожежу, що спалахнула в ніч проти неділі на підстанції в Ніцці.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

За попередніми оцінками влади, інцидент міг бути спричинений навмисними діями.

Пожежа виникла близько 2-ї години ночі за місцевим часом. Без електроенергії залишилися щонайменше 45 тисяч домогосподарств. Відключення також зачепило аеропорт Ніцци, трамвайну систему та прилеглі населені пункти Сен-Лоран-дю-Вар і Кань-сюр-Мер. Електропостачання вдалося відновити лише вранці.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі рішуче засудив інцидент, назвавши його "злочинним актом проти країни". А заступник мера Гаель Нофрі заявив, що пожежа "ймовірно, має кримінальне походження".

За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція виявила сліди шин і зламані двері на об’єкті.

Цей випадок стався наступного дня після масштабного відключення електроенергії в Каннах, де саме проходив міжнародний кінофестиваль.

У цьому випадку також підозрюють підпал: без світла залишились близько 160 тисяч будинків, а кілька показів довелось зупинити. Лише завдяки переходу на генератори фестиваль продовжився.

Поки що офіційного підтвердження зв’язку між двома інцидентами немає.

Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії 28 квітня зачепило Піренейський півострів і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів".