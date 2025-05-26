Канцлер Австрии проталкивает реформу системы предоставления убежища в ЕС

Канцлер Австрии Кристиан Штокер призывает к пересмотру правил предоставления убежища в ЕС, поскольку его правительство сталкивается с растущим давлением со стороны ультраправой Партии свободы (FPÖ), которая выиграла парламентские выборы в прошлом году.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает "Европейская правда".

Штокер, лидер правоцентристской Народной партии (ÖVP), заявил, что законы ЕС о предоставлении убежища "больше не соответствуют" своей первоначальной цели.

Австрия является одной из "растущей группы стран, которые на самом деле занимаются этим вопросом (реформой системы предоставления убежища в ЕС) очень глубоко, и мы все согласны с тем, что законы, которые мы имеем сейчас, больше не соответствуют своим первоначальным намерениям", сказал Штокер.

На прошлогодних выборах FPÖ получила больше всего голосов, но остается исключенной из правительства.

Правозащитные группы предупреждают, что австрийское правительство преувеличивает миграционные проблемы, чтобы оправдать репрессии, в том числе ограничения на воссоединение семей. Международная организация по миграции (МОМ), УВКБ ООН и ЮНИСЕФ недавно совместно выразили обеспокоенность в связи с приостановлением Веной процесса воссоединения семей искателей убежища, отметив потенциальные нарушения прав детей.

Штокер, который сначала осуждал лидера FPÖ Герберта Кикля как угрозу демократии и национальной безопасности, теперь утверждает, что основные партии должны иметь дело с ультраправыми на своих собственных условиях. Штокера также критикуют за попытку сформировать правительство с ультраправыми после того, как сначала не удалось договориться с другими центристскими партиями.

Ранее девять европейских лидеров призвали пересмотреть толкование Европейской конвенции по правам человека, чтобы упростить депортацию мигрантов, совершающих преступления.

В марте 2025 года правительство Польши вновь объявило об усилении охраны границы с Беларусью из-за роста миграционного давления, а также ограничило право на обращение за международной защитой.

А недавно Литва подала иск против Беларуси в Международный суд ООН, обвинив ее в дестабилизации ЕС путем организации незаконного пересечения границы.