Лідери дев'ятьох країн ЄС закликали переглянути правила депортації злочинців-мігрантів

Дев’ять європейських лідерів закликають переглянути тлумачення Європейської конвенції з прав людини, щоб спростити депортацію мігрантів, які скоюють злочини.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву.

На думку підписантів письмової заяви, ініційованої прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та її данською колегою Метте Фредеріксен, Європейський суд з прав людини надто широко трактує Конвенцію.

Італія та Данія хочуть відкрити політичну дискусію щодо деяких європейських конвенцій, і щодо того, наскільки ці документи, "написані кілька десятиліть тому", здатні відповідати на великі виклики, зокрема міграційну проблему.

Заяву також підписали лідери Австрії, Бельгії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Підписанти закликають Європейський суд з прав людини надати їм більше свободи у вирішенні питання депортації іноземців, які скоюють злочини, а також дозволити відстеження осіб, яких неможливо вислати.

"На нашу думку, безпека і захист жертв та переважної більшості законослухняних громадян – це важливе й вирішальне право. І, як загальне правило, це право має переважати інші міркування", – йдеться у заяві.

Окрім цього, у заяві окреслили необхідність протидії використанню мігрантів ворожими державами.

У контексті цієї заяви варто нагадати про штучну міграційну кризу на східному кордоні Польщі та балтійських держав. Вона виникла з літа 2021 року за сприяння білоруської влади – після жорсткої реакції цих країн на репресії у Білорусі та примусову посадку у Мінську авіарейсу задля арешту опозиційного блогера.

Попри посилений захист кордонів, проблема не зникає остаточно та час від часу загострюється як для Польщі, так і Латвії з Литвою.

У березні 2025 року уряд Польщі знову оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску, а також обмежив право на звернення за міжнародним захистом.

А нещодавно Литва подала позов проти Білорусі до Міжнародного суду ООН, звинувативши її у дестабілізації ЄС шляхом організації незаконного перетину кордону.