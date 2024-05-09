Из-за кибератаки онлайн-телевидение в Латвии транслировало парад 9 мая из Москвы

Латвийская коммуникационная компания "Balticom" подверглась кибератаке, в результате которой парад 9 мая из Москвы транслировался на всех предоставленных компанией каналах интернет-телевидения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал Delfi со ссылкой на председателя Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварса Аболиньша.

Сейчас услуги интернет-телевидения "Balticom" отключены, обстоятельства выясняются.

По информации из латвийской базы данных предприятий "Lursoft", AS "Balticom" основано в 1999 году, а его уставный капитал составляет 1 422 840 евро. В 2022 году предприятие сработало с оборотом 12,26 миллиона евро и прибылью 3,65 миллиона евро. Председателем правления компании является Геннадий Смирновс.

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В Государственной полиции (VP) заявили, что правоохранители знают об инциденте и выясняют его обстоятельства.

Напомним, сегодня россияне взломали спутниковый сигнал "Интера" и транслировали парад в Москве.

Отмечается, что украинские провайдеры переходят на IPTV сигнал, специалисты работают над отражением хакерской атаки.

В Москве 9 мая проходит военный парад. Российский руководитель Владимир Путин во время своей речи обвинил Запад в "искажении правды о Второй мировой войне" и намекнул на готовность применить стратегическое ядерное оружие.