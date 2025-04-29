В Литве говорят, что НАТО не считает учения РФ и Беларуси "Запад" угрозой

В Литве говорят, что разведка НАТО не считает предстоящие совместные военные учения России и Беларуси "Запад" угрозой.

Об этом заявил во вторник, 28 апреля, советник президента Литвы Дейвидас Матульонис, цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Советник президента Литвы заявил, что разведка НАТО пока не имеет признаков того, что российско-белорусские учения "Запад" будут масштабными и будут представлять угрозу.

По его словам, имеющиеся данные свидетельствуют, что нынешние учения будут ограниченными по масштабам. Он отметил, что во время их проведения союзники НАТО также продемонстрируют свою решимость "гарантировать сдерживание и защиту нашей территории".

"Таким образом, драматизировать ситуацию не стоит, но она находится под постоянным мониторингом", – добавил он.

РФ и Беларусь в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения "Запад". Официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Однако эти учения всегда вызывают опасения у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, по поводу возможных непреднамеренных инцидентов.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что Вильнюс будет жестко реагировать на любые нарушения или инциденты во время таких учений.

А заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заверил, что его страна отреагирует на российско-белорусские учения "Запад".