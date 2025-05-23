FT: Мерц активно поддерживает запрет на возобновление работы "Северных потоков"

Канцлер Германии Фридрих Мерц "активно" поддерживает предложение ЕС о запрете газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", чтобы остановить любые попытки США и России возобновить поставки газа по ним.

Об этом Financial Times сообщили источники, передает "Европейская правда".

На этой неделе правительство Мерца заявило, что поддерживает запрет на работу газопроводов в рамках будущего раунда санкций ЕС против России за войну в Украине.

По словам трех чиновников, канцлер стремился подавить любые внутренние дебаты о целесообразности возможного возобновления проекта.

Сообщение FT в марте о том, что связанные с Кремлем российские и американские бизнесмены стремятся возобновить строительство газопроводов, побудили Мерца начать дискуссии с официальными лицами в Берлине и Брюсселе о том, как этого избежать, сказало одно из источников.

Добавление "Северных потоков" в санкционный список ЕС "потенциально снимает для него политическую проблему", добавил собеседник издания.

По словам источника, это также позволит взять судьбу газопроводов в руки Европы вместо того, чтобы Берлину в одиночку противостоять потенциальному давлению со стороны США и России.

Хотя Берлин не контролирует ни один из четырех газопроводов, которые в настоящее время выведены из эксплуатации после взрывов, повредивших три из них в 2022 году, он должен будет выдать сертификат на возобновление работы газопровода.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе упомянула "Северные потоки", говоря о "новом пакете санкций", над которым работает ее команда. Она сделала эти заявления после консультаций с Мерцем, который поддержал эту инициативу, сообщил источник.

Комиссия намерена начать официальные переговоры с правительствами стран ЕС в конце этой недели, добавляют собеседники.

В Еврокомиссии заявляли, что санкции против операторов проектов по транспортировке российского газа в Европу "Северный поток-1" и "Северный поток-2" имеют целью лишить инвесторов желания поддержать их в будущем.