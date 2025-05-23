Bloomberg: ЕС уже в пятницу начнет обсуждать санкции против "Северного потока-2"

Европейский Союз приближается к решению о включении российских газопроводов "Северный поток-2" в новый проект санкций против России, чтобы положить конец слухам о возможном возобновлении их работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, Европейская комиссия уже в пятницу, 23 мая, начнет консультации со странами-членами ЕС по запрету "Северного потока-2", учитывая "последние события" в переговорах о прекращении войны в Украине.

Собеседники агентства также подтвердили, что предложение Еврокомиссии имеет поддержку Германии в лице нового канцлера Фридриха Мерца, о чем ранее говорили СМИ.

Слухи о возможном возобновлении газопровода усилились в этом году, когда президент США Дональд Трамп начал добиваться мира между Россией и Украиной и говорить о потенциальном экономическом сотрудничестве с РФ.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе упомянула "Северные потоки", говоря о "новом пакете санкций", над которым работает ее команда.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что санкции против операторов проектов по транспортировке российского газа в Европу "Северный поток-1" и "Северный поток-2" имеют целью лишить инвесторов желания поддержать их в будущем.