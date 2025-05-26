В части Румынии объявили красный уровень опасности из-за угрозы наводнений

Метеорологи объявили для отдельных районов Румынии оранжевый и красный уровень опасности из-за угрозы наводнений.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 26 мая, для многих районов Румынии объявили оранжевый и красный уровень предупреждения из-за угрозы наводнений в ближайшие двое суток.

В частности, красный уровень объявлен для территорий над притоками реки Прахова в одноименном районе. Там возможно внезапное повышение уровня воды и подтопление окружающей местности.

Оранжевое предупреждение объявили почти в двух десятках районов.

Жителей призвали держаться подальше от потоков, подготовиться к потенциальным подтоплениям и следить за новостями.

Напомним, в апреле из-за непогоды на севере Италии остановились поезда и закрыли ряд дорог.

На юге Франции на прошлой неделе скоростной поезд чуть не сошел с рельсов из-за подтопления после сильных ливней.